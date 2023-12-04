МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Украинские чиновники по мере наступления зимы стали признавать, что конфликт "зашел в тупик", сообщает издание Washington Post. Зеленский усомнился в возможности возвращения Донбасса Украине

"С наступлением зимы, когда линия фронта застывает на месте, самые высокопоставленные военные чиновники Украины признают, что война зашла в тупик", — пишет издание.

Кроме того, издание отметило, что боевой дух украинских бойцов, по сравнению с началом текущего года, начинает ослабевать, на фронте царит неопределенность.

"Сейчас на всех фронтах царит неопределенность. Боевой дух на Украине ослабевает. Внимание международного сообщества переключилось на Ближний Восток", — пишет газета.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинский конфликт зашел "в тупик" и "глубокого и красивого" прорыва ВСУ не ожидается. Об этом он рассказал в своей статье для журнала The Economist.

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше в Киеве поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения конфликта.