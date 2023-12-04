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Вопрос отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может перерасти из гипотетической в практическую плоскость, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные... ПРАЙМ, 04.12.2023
общество , новости, в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Вопрос отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может перерасти из гипотетической в практическую плоскость, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в офисе Владимира Зеленского.
"Зная эмоциональность Зеленского, можно предположить, что чрезмерная откровенность Залужного в разговорах с партнерами (о внутренней ситуации на Украине — ред.) может перевести вопрос его отставки из чисто гипотетической плоскости в практическую", — приводит слова источника издание.
Сообщается, что на должность главкома "из доступных очевидных опций у Зеленского есть кандидатура командующего сухопутными войсками генерал-полковника Сырского. Однако, по словам собеседника издания, Сырский не может вызвать должной медийной заинтересованности, как Залужный.
Ранее украинские и западные СМИ отметили возможный конфликт между Зеленским и Залужным из-за расхождения их взглядов о ситуации на фронте. Залужный полагает, что украинский конфликт находится в тупике и ВСУ не могут прорваться сквозь оборону русской стороны, в то время как Зеленский считает, что это лишь усталость военных.