МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Вопрос отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может перерасти из гипотетической в практическую плоскость, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в офисе Владимира Зеленского. На Украине потребовали оставки главкома ВСУ Залужного

"Зная эмоциональность Зеленского, можно предположить, что чрезмерная откровенность Залужного в разговорах с партнерами (о внутренней ситуации на Украине — ред.) может перевести вопрос его отставки из чисто гипотетической плоскости в практическую", — приводит слова источника издание.

Сообщается, что на должность главкома "из доступных очевидных опций у Зеленского есть кандидатура командующего сухопутными войсками генерал-полковника Сырского. Однако, по словам собеседника издания, Сырский не может вызвать должной медийной заинтересованности, как Залужный.

Ранее украинские и западные СМИ отметили возможный конфликт между Зеленским и Залужным из-за расхождения их взглядов о ситуации на фронте. Залужный полагает, что украинский конфликт находится в тупике и ВСУ не могут прорваться сквозь оборону русской стороны, в то время как Зеленский считает, что это лишь усталость военных.