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2023
https://1prime.ru/global/20231204/842454964.html
Функции Счетной палаты как внешнего аудитора ОДВЗЯИ продлили на 2024 год
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Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) 4 декабря консенсусом продлила функции Счетной палаты России как внешнего... ПРАЙМ, 04.12.2023
новости, в мире, россия, одвзяи, счетная палата россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВЕНА, 4 дек — ПРАЙМ. Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) 4 декабря консенсусом продлила функции Счетной палаты России как внешнего аудитора ОДВЗЯИ на 2024 год, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Подготовительная комиссия ОДВЗЯИ 4 декабря консенсусом продлила функции Счетной палаты России как внешнего аудитора Организации на 2024 год. Через год Комиссия рассмотрит дальнейшее продление на 2025 год", — написал Ульянов в своем канале Telegram.
ДВЗЯИ – многосторонний договор, принятый Генассамблеей ООН 10 сентября 1996 года с целью предотвращения распространения ядерного оружия во всех его аспектах. Президент России Владимир Путин 2 ноября 2023 года подписал закон, согласно которому РФ отзывает ратификацию ДВЗЯИ.