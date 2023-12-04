ВЕНА, 4 дек — ПРАЙМ. Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) 4 декабря консенсусом продлила функции Счетной палаты России как внешнего аудитора ОДВЗЯИ на 2024 год, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. В Вашингтоне заявили, что Россия придерживается ДВЗЯИ

"Подготовительная комиссия ОДВЗЯИ 4 декабря консенсусом продлила функции Счетной палаты России как внешнего аудитора Организации на 2024 год. Через год Комиссия рассмотрит дальнейшее продление на 2025 год", — написал Ульянов в своем канале Telegram.

ДВЗЯИ – многосторонний договор, принятый Генассамблеей ООН 10 сентября 1996 года с целью предотвращения распространения ядерного оружия во всех его аспектах. Президент России Владимир Путин 2 ноября 2023 года подписал закон, согласно которому РФ отзывает ратификацию ДВЗЯИ.