МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Политики из западных стран и СМИ готовят общественность к поражению Украины, написал журналист и обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS. В США засомневались в победе Украины

"Их задача — объяснить, что эту войну невозможно выиграть, что больше нет необходимости продолжать неограниченную поддержку. Иными словами, западные чиновники и журналисты готовят общественное мнение к неизбежному поражению Киева и пытаются сфокусироваться на Израиле как на новой "чрезвычайной ситуации", — сказано в статье.

По словам журналиста, заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о подготовке к плохим новостям с Украины подтверждает невозможность скрыть уязвимость Киева, а также приближение назревающей катастрофы.

Кроме того, Лейрос отметил, что Запад ослаблен в промышленном отношении и не может производить достаточное количество для поддержки Украины.

"Наконец, следует подчеркнуть, что признание поражения — это еще и моральный удар по Западу. НАТО явно деморализована неудачами Украины. Прокиевская пропагандистская машина не смогла подтвердить ни один из своих нарративов и теперь вынуждена признать, что ее прогнозы были ошибочными. Вполне вероятно, что основные СМИ и западные чиновники потеряют свой авторитет, поскольку общественность просто перестанет верить их словам", — заключил обозреватель.