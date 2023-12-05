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В Финляндия расследуют поставки дронов, которые могли попасть в Россию
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Финская таможня проводит расследование по уголовному делу о возможной нелегальной поставке товаров, подпадающих под санкции Евросоюза, в том числе и около 3,5 тысячи БПЛА на сумму... ПРАЙМ, 05.12.2023
впк, экономика, новости, в мире, россия, финляндия, бпла
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ХЕЛЬСИНКИ, 5 дек — ПРАЙМ. Финская таможня проводит расследование по уголовному делу о возможной нелегальной поставке товаров, подпадающих под санкции Евросоюза, в том числе и около 3,5 тысячи БПЛА на сумму более двух миллионов евро в Россию, следует из пресс-релиза таможни.
"Таможня подозревает, что в России оказалось почти 3500 беспилотных летательных аппаратов, то есть дронов. Продукция была растаможена для экспорта в другую страну. Стоимость дронов составила более двух миллионов евро", — следует из сообщения ведомства.
Расследование инициировали в отношении двух финских компаний, которые транзитом через Россию поставляли электронику, беспилотники и оборудование, классифицированное как оборонное, в третьи страны. Подозревается, что товары на самом деле отправлялись в Россию. Власти Финляндии проводили расследование совместно с властями Нидерландов, Великобритании, США и Европолом.
Подозреваются шесть человек, один из которых уже находится под стражей. Дело будет передано в прокуратуру в декабре, сказано в сообщении.