ХЕЛЬСИНКИ, 5 дек — ПРАЙМ. Финская таможня проводит расследование по уголовному делу о возможной нелегальной поставке товаров, подпадающих под санкции Евросоюза, в том числе и около 3,5 тысячи БПЛА на сумму более двух миллионов евро в Россию, следует из пресс-релиза таможни. Финляндия запустит производство артиллерийских снарядов для Украины

"Таможня подозревает, что в России оказалось почти 3500 беспилотных летательных аппаратов, то есть дронов. Продукция была растаможена для экспорта в другую страну. Стоимость дронов составила более двух миллионов евро", — следует из сообщения ведомства.

Расследование инициировали в отношении двух финских компаний, которые транзитом через Россию поставляли электронику, беспилотники и оборудование, классифицированное как оборонное, в третьи страны. Подозревается, что товары на самом деле отправлялись в Россию. Власти Финляндии проводили расследование совместно с властями Нидерландов, Великобритании, США и Европолом.

Подозреваются шесть человек, один из которых уже находится под стражей. Дело будет передано в прокуратуру в декабре, сказано в сообщении.