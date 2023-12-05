2023-12-05T12:07:15+03:00
2023-12-05T12:07:15+03:00
2023-12-05T12:07:15+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231205/842459406.html
В Кремле подтвердили визит президента Ирана в Россию 7 декабря
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент Ирана Эбрахим Раиси посетит с визитом Россию 7 декабря, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Я могу это подтвердить, состоятся российско-иранские... ПРАЙМ, 05.12.2023
новости, в мире, россия, дмитрий песков, ибрахим раиси
https://cdnn.1prime.ru/images/84206/19/842061945.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84206/19/842061945.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84206/19/842061944.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84206/19/842061944.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84206/19/842061931.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84206/19/842061931.jpg
https://1prime.ru/finance/20231204/842449725.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Президент Ирана Эбрахим Раиси посетит с визитом Россию 7 декабря, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Я могу это подтвердить, состоятся российско-иранские переговоры", — сказал он.
По словам пресс-секретаря президента России, Владимир Путин проведет переговоры с Раиси.
Песков добавил, что визит запланирован на 7 декабря.