МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Президент Ирана Эбрахим Раиси посетит с визитом Россию 7 декабря, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Тегеран получил гарантии от США по замороженным активам, заявил МИД Ирана

"Я могу это подтвердить, состоятся российско-иранские переговоры", — сказал он.

По словам пресс-секретаря президента России, Владимир Путин проведет переговоры с Раиси.

Песков добавил, что визит запланирован на 7 декабря.