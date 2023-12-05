МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Датский банк Saxo Bank опубликовал прогноз "Конец пути", который включил в себя десять "шокирующих предсказаний" на 2024 год, которые могут сильно повлияет на мир, пишет издание "Коммерсант". Байден рассказал рабочим, что может "взорвать весь мир"

Датский Saxo Bank опубликовал десять "шокирующих предсказаний" на 2024 год. Они касаются серии маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых однако "мировые рынки может накрыть мощной волной".

"Ровная дорога, по которой весь мир следовал после окончания Великого финансового кризиса (2008 года. — ред.), стабильная геополитика, низкая инфляция и низкие учетные ставки — все это было нарушено в годы пандемии, что ведет в сторону будущего, наполненного непредсказуемостью", — пояснил директор по инвестициям банка Стин Якобсен.

В материале отмечается, что банк прогнозирует "конец капитализма" в США в следующем году, так как правительство США "будет вынуждено увеличить фискальные расходы на фоне выборов 2024 года, чтобы избежать проблем в экономике и общественных волнений".

Кроме того, упоминая выборы в Штатах, аналитики ожидают победу независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего, что положит начало "новой политической эре" в стране.

Согласно прогнозу, банк ожидает два глобальных кризиса в 2024 году, связанных с генеративным ИИ, который, по мнению аналитиков, угрожает национальной безопасности, и эпидемией ожирения.

Аналитики добавляют, что потрясения ждут и мировой рынок нефти, так как стоимость энергоресурса может достичь 150 долларов за баррель.