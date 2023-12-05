Saxo Bank представил "шокирующие предсказания" на 2024 год
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Датский банк Saxo Bank опубликовал прогноз "Конец пути", который включил в себя десять "шокирующих предсказаний" на 2024 год, которые могут сильно повлияет на мир, пишет издание "Коммерсант".
Датский Saxo Bank опубликовал десять "шокирующих предсказаний" на 2024 год. Они касаются серии маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых однако "мировые рынки может накрыть мощной волной".
"Ровная дорога, по которой весь мир следовал после окончания Великого финансового кризиса (2008 года. — ред.), стабильная геополитика, низкая инфляция и низкие учетные ставки — все это было нарушено в годы пандемии, что ведет в сторону будущего, наполненного непредсказуемостью", — пояснил директор по инвестициям банка Стин Якобсен.
В материале отмечается, что банк прогнозирует "конец капитализма" в США в следующем году, так как правительство США "будет вынуждено увеличить фискальные расходы на фоне выборов 2024 года, чтобы избежать проблем в экономике и общественных волнений".
Кроме того, упоминая выборы в Штатах, аналитики ожидают победу независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего, что положит начало "новой политической эре" в стране.
Согласно прогнозу, банк ожидает два глобальных кризиса в 2024 году, связанных с генеративным ИИ, который, по мнению аналитиков, угрожает национальной безопасности, и эпидемией ожирения.
Аналитики добавляют, что потрясения ждут и мировой рынок нефти, так как стоимость энергоресурса может достичь 150 долларов за баррель.
https://1prime.ru/global/20231205/842462160.html