МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек, несмотря на предостережения служб контрразведки ФРГ, попался на уловку российских пранкеров Вована и Лексуса, следует из разговора, опубликованного в Telegram-канале пранкеров. Вован и Лексус предложили дать антипранк-урок европейским политикам

В ходе беседы Хабек поделился с "африканским политиком", под видом которого находились пранкеры, какие усилия вынуждена прикладывать Германия для вывоза зерна с территории Украины, а также выразил обеспокоенность осложненной ситуацией на линии фронта.

"Ситуация на передовой, на поле боя ожесточенная. Множество солдат умирает каждый день. И не стоит ожидать, что война скоро закончится. Не похоже на то. В этой связи нам следует ожидать, что война продолжится, возможно, на протяжении следующего года", — отметил политик.

Ранее служба контрразведки Германии предупредила политиков о возможных звонках от этих пранкеров. Служба рекомендовала более тщательно проверять личность звонящего, обращать внимание на измененные адреса электронной почты и прекращать разговор при возникновении сомнений в личности собеседника.

В начале ноября пранкеры разыграли премьер-министра Италии Джорджию Мелони и премьер-министра Эстонии Кайю Каллас, представляясь высокопоставленными африканскими политиками.

В обоих разговорах были озвучены вопросы, связанные с проблемой миграции и конфликтом на Украине.