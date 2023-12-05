МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Россия сохранила готовность к возобновлению переговоров по Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. На Западе готовятся к неизбежному поражению Украины, пишут СМИ

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

Песков напомнил, что глава государства не раз подчеркивал важность достижения целей СВО. По его словам, Москва предпочла бы использовать дипломатические инструменты.

"Они сами признали, что это было сделано по указке Британии, британцев. Поэтому ситуация вполне очевидная", — прокомментировал Песков прерывание Киевом переговоров.