МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Единственная возможная для Финляндии схема помощи Украине — твердые контракты с гарантированной оплатой, заявил военный эксперт Иван Коновалов в эфире радио Sputnik. Финляндия запустит производство артиллерийских снарядов для Украины

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил, что страна готова начать производство артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины. По данными издания IltaLehti, производство военной продукции на предприятии Nammo Lapua будет стоить десятки миллионов евро.

"Если им дадут много денег — тогда вопрос другой, но свои деньги, я уверен, Финляндия тратить не будет. Финны не будут выстраивать схему "мы работаем бесплатно, а вы забирайте", это не пройдет. Франция уже от этого отказалась, подав пример всем остальным: они сказали, что теперь все на контрактной основе — Киев платит за все поставки, и по-другому не будет", — заметил Коновалов.

По словам эксперта, европейские страны во многом ориентируются на решения США. Так, когда конгресс отказался одобрять пакет финансовой помощи для Киева в размере 61 миллиарда долларов, в Евросоюзе могли задуматься о необходимости самим обеспечивать Киев.

"В Европе думают только об одном: увернуться от этой тяжелой обязанности либо перевести (поставки Украине) на контракт… Где тот большой дядя, который раньше всем этим занимался — Соединенные Штаты? Он ушел, все пущено на самотек. А когда все пущено на самотек, то кот из дома — мыши в пляс", — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что конгресс США не одобрил ни одного пакета помощи Украине с 25 октября, когда был избран новый спикер Палаты представителей, Майк Джонсон. Отмечалось, что демократы и республиканцы не приняли решение по поддержке Киева и Тель-Авива из-за разногласий в миграционной сфере.