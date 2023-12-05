ГАЗА, 5 дек — ПРАЙМ. Удар по жилому дому в центре сектора Газа, по предварительным данным, унес жизни более 30 человек, десятки ранены, заявил РИА Новости источник в анклаве. Израиль проведет операцию высокой интенсивности в секторе Газа, пишут СМИ

"Более 30 человек погибли, десятки ранены, по предварительным данным, в результате удара сегодня по жилому дому, который принадлежит семье Абу Месбех, в городе Дейр-эль-Балах в центре сектора Газа",— сообщил источник.

1 декабря истек срок перемирия между Израилем и ХАМАС. Тель-Авив заявил, что ХАМАС нарушил паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории.

Ранее ХАМАС и Израиль заключили временное перемирие для гуманитарных поставок в анклав. Стороны также договорились обменять пленных: израильских и палестинских женщин и детей до 19 лет. ХАМАС позднее заявлял, что готов освободить израильских мужчин.