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Более 30 человек погибли при ударе по дому в секторе Газа
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Удар по жилому дому в центре сектора Газа, по предварительным данным, унес жизни более 30 человек, десятки ранены, заявил РИА Новости источник в анклаве. "Более 30 человек... ПРАЙМ, 05.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ГАЗА, 5 дек — ПРАЙМ. Удар по жилому дому в центре сектора Газа, по предварительным данным, унес жизни более 30 человек, десятки ранены, заявил РИА Новости источник в анклаве.
"Более 30 человек погибли, десятки ранены, по предварительным данным, в результате удара сегодня по жилому дому, который принадлежит семье Абу Месбех, в городе Дейр-эль-Балах в центре сектора Газа",— сообщил источник.
1 декабря истек срок перемирия между Израилем и ХАМАС. Тель-Авив заявил, что ХАМАС нарушил паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории.
Ранее ХАМАС и Израиль заключили временное перемирие для гуманитарных поставок в анклав. Стороны также договорились обменять пленных: израильских и палестинских женщин и детей до 19 лет. ХАМАС позднее заявлял, что готов освободить израильских мужчин.