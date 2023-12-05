ВАШИНГТОН, 5 дек — ПРАЙМ. Госдепартамент США назначил награду в семь миллионов долларов за раскрытие местонахождения сына сенатора Александра Усса Артема, сообщается в материале ведомства. WSJ раскрыла "помощников" Артема Усса в побеге из Италии

Российского предпринимателя Артема Усса задержали 17 декабря прошлого года в Италии по требованию Вашингтона. Его обвиняли в нарушении санкций и отмывании денег. В марте 2022 года Усс-младший сбежал из-под домашнего ареста и прибыл на территорию России.

"Сегодня госдепартамент объявляет о вознаграждении в рамках программы вознаграждений по борьбе с транснациональной организованной преступностью (TOCRP) в размере до 7 миллионов долларов для гражданина России Артема Александровича Усса", — сказано в сообщении.

4 апреля, по словам адвоката Алексея Тихомирова, Усс-младший находился в Москве, где добровольно явился в следственный департамент МВД России. Российский суд объявил сына сенатора в международный розыск в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере, в стране потребовали его выдачи из Италии.

Предприниматель дал согласие на экстрадицию в Россию.