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Госдеп объявил награду за информацию о российском предпринимателе Уссе
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Госдепартамент США назначил награду в семь миллионов долларов за раскрытие местонахождения сына сенатора Александра Усса Артема, сообщается в материале ведомства. Российского... ПРАЙМ, 05.12.2023
общество , новости, в мире, россия, сша, артем усс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 5 дек — ПРАЙМ. Госдепартамент США назначил награду в семь миллионов долларов за раскрытие местонахождения сына сенатора Александра Усса Артема, сообщается в материале ведомства.
Российского предпринимателя Артема Усса задержали 17 декабря прошлого года в Италии по требованию Вашингтона. Его обвиняли в нарушении санкций и отмывании денег. В марте 2022 года Усс-младший сбежал из-под домашнего ареста и прибыл на территорию России.
"Сегодня госдепартамент объявляет о вознаграждении в рамках программы вознаграждений по борьбе с транснациональной организованной преступностью (TOCRP) в размере до 7 миллионов долларов для гражданина России Артема Александровича Усса", — сказано в сообщении.
4 апреля, по словам адвоката Алексея Тихомирова, Усс-младший находился в Москве, где добровольно явился в следственный департамент МВД России. Российский суд объявил сына сенатора в международный розыск в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере, в стране потребовали его выдачи из Италии.
Предприниматель дал согласие на экстрадицию в Россию.