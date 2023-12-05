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В сенате США сообщили об отмене запланированного выступления Зеленского
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. Владимир Зеленский "в последний момент" отменил запланированное на 5 декабря выступление по видеосвязи перед сенаторами США, сообщил лидер демократического большинства в верхней... ПРАЙМ, 05.12.2023
новости, в мире, сша, владимир зеленский
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 5 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский "в последний момент" отменил запланированное на 5 декабря выступление по видеосвязи перед сенаторами США, сообщил лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер.
"Зеленский, кстати, не сможет явиться к нам на брифинг — что-то произошло в последнюю минуту", — заявил конгрессмен журналистам.
Политик должен был выступить по видеосвязи перед сенаторами. Его обращение должно было состояться в преддверии голосования, которое определит, выделят ли Киеву очередной пакет помощи или нет.
Ранее президент США Джо Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.
Политические американские партии ранее не смогли договориться о помощи Украине, Израилю и Тайваню из-за расхождений во взглядах на ужесточение миграционного законодательства.