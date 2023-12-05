ВАШИНГТОН, 5 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский "в последний момент" отменил запланированное на 5 декабря выступление по видеосвязи перед сенаторами США, сообщил лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер. Немецкое СМИ сообщило, что Зеленский забыл о своем обещании

"Зеленский, кстати, не сможет явиться к нам на брифинг — что-то произошло в последнюю минуту", — заявил конгрессмен журналистам.

Политик должен был выступить по видеосвязи перед сенаторами. Его обращение должно было состояться в преддверии голосования, которое определит, выделят ли Киеву очередной пакет помощи или нет.

Ранее президент США Джо Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.

Политические американские партии ранее не смогли договориться о помощи Украине, Израилю и Тайваню из-за расхождений во взглядах на ужесточение миграционного законодательства.