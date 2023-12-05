ВАШИНГТОН, 5 дек — ПРАЙМ. США достигли "дна бочки" в плане поддержки Киева, объявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. В сенате США сообщили об отмене запланированного выступления Зеленского

"Мы на дне бочки в том, что касается нашей возможности предоставлять помощь в безопасности для Украины", — сообщил он журналиста.

Миллер уточнил, что Украине скорее всего будет очень трудно зимой и американское правительство рассчитывает на положительное решение конгрессменов относительно пакетов помощи Киеву.

Ранее президент США Джо Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.

Политические американские партии ранее не смогли договориться о помощи Украине, Израилю и Тайваню из-за расхождений во взглядах на ужесточение миграционного законодательства.