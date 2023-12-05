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https://1prime.ru/global/20231205/842468863.html
США достигли "дна бочки" в возможности финансировать Украину, заявил Госдеп
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США достигли "дна бочки" в плане поддержки Киева, объявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Мы на дне бочки в том, что касается нашей возможности... ПРАЙМ, 05.12.2023
новости, в мире, сша, украина, финансирование
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 5 дек — ПРАЙМ. США достигли "дна бочки" в плане поддержки Киева, объявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
"Мы на дне бочки в том, что касается нашей возможности предоставлять помощь в безопасности для Украины", — сообщил он журналиста.
Миллер уточнил, что Украине скорее всего будет очень трудно зимой и американское правительство рассчитывает на положительное решение конгрессменов относительно пакетов помощи Киеву.
Ранее президент США Джо Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.
Политические американские партии ранее не смогли договориться о помощи Украине, Израилю и Тайваню из-за расхождений во взглядах на ужесточение миграционного законодательства.