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Байден отреагировал на прекращение США поддержки Украины
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Невозможность согласовать новую военную помощь Украине является "полнейшим безумием" для США, считает президент страны Джо Байден, его слова цитирует пресс-пул Белого дома... ПРАЙМ, 06.12.2023
финансы, новости, в мире, сша, конфликт на украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 6 дек — ПРАЙМ. Невозможность согласовать новую военную помощь Украине является "полнейшим безумием" для США, считает президент страны Джо Байден, его слова цитирует пресс-пул Белого дома.
"Провал в вопросе поддержки Украины — это абсолютное сумасшествие. Это против интересов США. Это просто неправильно", — сказал политик.
Кроме того, глава минфина США Джанет Йеллен назвала ситуацию вокруг выделения финансовой поддержки Украине "ужасной", так как, по ее словам, Вашингтон понесет вс. ответственность в случае поражения Украины.
Ранее президент США Джо Байден запросил 106 миллиардов долларов помощи для Израиля и Украины, но не получил поддержки в Конгрессе. Тем не менее, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о следующем пакете финансовой помощи в размере 100 миллионов долларов, но необходимо отметить, что этот пакет является частью ранее одобренных средств.
Сообщалось, что после избрания нового спикера Палаты представителей Майка Джонсона
конгресс США не утвердил ни одного пакета помощи Киеву.