ВАШИНГТОН, 6 дек — ПРАЙМ. Соединенные Штаты приложили руку к свержению избранного правительства Украины в 2014 году, заявил член палаты представителей США Томас Мэсси. Их освободят. В США раскрыли, что потеряет Украина из-за Зеленского

"В 2014 году мы помогли свергнуть их избранное правительство. Мы бряцали оружием против России. Я говорил, эти санкции, бряцание оружием, резолюции будут иметь последствия, и у них были последствия", — отметил политик в ходе интервью ведущему Такеру Карлсону в соцсети Х.

21 ноября 2013 года, главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с Евросоюза. Первые массовые столкновения в Киеве и захват радикалами административных зданий произошли 1 декабря. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.

Власти и оппозиция Украины 21 февраля 2014 года при посредничестве Евросоюза подписали соглашение об урегулировании. Согласно положениям соглашения, возобновление действия конституции Украины 2004 года с внесенными ранее изменениями, формирование правительства национального единства, проведение президентских выборов сразу же после принятия новой конституции страны. Власть и оппозиция обязались воздерживаться от применения силовых мер..

Однако, на следующий день протестующие захватили правительственный квартал, а президент Янукович покинул Киев. Кроме того, Верховная Рада внесла изменения в конституцию и назначила новые выборы, а также сменила руководство парламента и МВД. В адрес Януковича звучали обвинения в том, что он якобы "неконституционным образом самоустранился от осуществления полномочий".

Ранее президент России Владимир Путин напоминал, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда "западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней", а также поспособствовали госперевороту.