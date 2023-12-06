МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. В ходе секретного брифинга в Сенате США возникли разногласия и напряженная атмосфера между представителями Республиканской и Демократической партий из-за запроса администрации о помощи Украине и Израилю. Об этом написал журналист телеканала Fox News в конгрессе Чад Перграм в соцсети Х. Украина вынуждена менять тактику общения с США, заявили в Раде

Как отметил журналист, лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер обвинил лидера республиканцев Митча Макконнелла в отходе от повестки из-за обсуждения вопроса безопасности границ США.

"И это (граница США. — ред.) вовсе не было целью встречи… Один из них проявил неуважение и начал кричать на генерала, одного из генералов, и спрашивать его, почему тот не поехал на границу", — сказал он.

Другие участники брифинга отметили, что в ходе встречи "разгорелись страсти", заключил Перграм.

Президент США Джо Байден ранее призывал конгресс одобрить помощь Украине и Израилю на сумму в 106 миллиардов долларов, но не получил однозначную поддержку. Подконтрольная республиканцам палата представителей проголосовала за финансирование только Тель-Авива. инициативу заблокировал Сенат, в котором большинство мест принадлежит демократам. При этом Байден подчеркивал, что не подпишет документ без Киева.