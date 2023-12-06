МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Приглашение бывшего военнослужащего дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько (Хунки) стало большим позором для Канады, рассказал премьер-министр Норвегии Гар Стере во время беседы с "африканским чиновников", которым представились российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). "Показал свое истинное лицо". Зеленского осудили за чествование нациста

"Это было большим позором для Канады, а не для Украины. У этого человека (Хунки — ред.) было очень сложное и проблемное прошлое в Канаде, и это вызвало конфуз", — заявил Стере в видео, опубликованном в Telegram-канале пранкеров.

Кроме того, премьер-министр упомянул украинский конфликт, подчеркнув, что он выступает за мирные переговоры с Россией. По его словам, для начала нужно попытаться решить вопросы дипломатическим способом и на некотором расстоянии от политических лидеров.

"И, возможно, тогда лидеры выразят желание изучить вариант, который будет не на поле боя", — заключил премьер.

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский нанес визит парламенту Канады. На заседание также пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого участники чествовали как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Когда выяснилось, что Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии СС "Галичина", боровшейся с Красной армией против Киева, разразился скандал. Дивизия также отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

Чествование эсэсовца осудили в России. Москва направила Оттаве ноту протеста, сопроводив ее личными письмами на имя премьера, главы МИД и спикера палаты общин. Произошедшее также осудили ООН и израильское антифашистское движение, а Польша потребовала от Канады извинений.