МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Глава минобороны Германии "переобулся", сыронизировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова министра. Писториус отказался назвать ФРГ союзником Украины

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью ZDF заявил, что Германия не является союзником Украины и связана обязательством вмешиваться в рамках какого бы то ни было альянса.

"Министр обороны ФРГ Писториус заявил, что Германия не является союзником Украины", — написала она в телеграм-канале, добавив, что "Боря распаковал подаренные на прошлое Рождество новенькие лоферы и переобулся".