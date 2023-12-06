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Захарова иронично прокомментировала слова министра обороны ФРГ
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. Глава минобороны Германии "переобулся", сыронизировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова министра. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус... ПРАЙМ, 06.12.2023
общество , новости, в мире, россия, германия, конфликт на украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Глава минобороны Германии "переобулся", сыронизировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова министра.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью ZDF заявил, что Германия не является союзником Украины и связана обязательством вмешиваться в рамках какого бы то ни было альянса.
"Министр обороны ФРГ Писториус заявил, что Германия не является союзником Украины", — написала она в телеграм-канале, добавив, что "Боря распаковал подаренные на прошлое Рождество новенькие лоферы и переобулся".