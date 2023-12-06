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2023
https://1prime.ru/global/20231206/842477951.html
Названа самая влиятельная женщина по версии Forbes
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Председатель еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен возглавила рейтинг самых влиятельных женщин мира 2023 года по версии журнала Forbes. Список составляли, основываясь на данных о... ПРАЙМ, 06.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Председатель еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен возглавила рейтинг самых влиятельных женщин мира 2023 года по версии журнала Forbes.
Список составляли, основываясь на данных о доходах, медийности, воздействии на общественное мнение и других параметрах.
Согласно публикации журнала, в пятерку лидеров также вошли глава ЕЦБ Кристин Лагард, вице-президент США Камала Харрис, глава правительства Италии Джорджа Мелони и американская певица Тейлор Свифт.
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