МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Председатель еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен возглавила рейтинг самых влиятельных женщин мира 2023 года по версии журнала Forbes. В Кремле прокомментировали выдвижение Путина человеком года журналом Time

Список составляли, основываясь на данных о доходах, медийности, воздействии на общественное мнение и других параметрах.

Согласно публикации журнала, в пятерку лидеров также вошли глава ЕЦБ Кристин Лагард, вице-президент США Камала Харрис, глава правительства Италии Джорджа Мелони и американская певица Тейлор Свифт.

Кукла Барби заняла 100-е место, замкнув рейтинг.