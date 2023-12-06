МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) выпустило для компаний уведомление, включающее список рекомендаций, как воспрепятствовать обходу наложенных на РФ санкций. Великобритания расширила список санкций против России

"Цель данного уведомления — предоставить британским компаниям информацию о распространенных методах, которые, предполагается, используются для обхода санкций на экспорт товаров повышенного риска и которые Россия применяет на поле боя на Украине", — говорится в документе.

Отмечается, что уведомление адресовано финансовому сектору Великобритании, включая банки, операторам кредитных карт, валютным дилерам и компаниям, предоставляющим небанковские платежные услуги.

Среди перечисленных "тревожных сигналов" указываются переплата клиентом за позицию из общего списка высокоприоритетных товаров, включающего предметы, которые могут быть использованы РФ в СВО. Кроме того, агентство обращает внимание на сделки с участием организаций, которые практически не представлены в интернете, или несоответствие товара или услуги предпринимательской деятельности клиента.