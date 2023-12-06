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Великобритания выпустила рекомендации по борьбе с обходом санкций
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Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) выпустило для компаний уведомление, включающее список рекомендаций, как воспрепятствовать обходу наложенных на РФ... ПРАЙМ, 06.12.2023
право, общество , новости, в мире, санкции, великобритания, обход санкций
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) выпустило для компаний уведомление, включающее список рекомендаций, как воспрепятствовать обходу наложенных на РФ санкций.
"Цель данного уведомления — предоставить британским компаниям информацию о распространенных методах, которые, предполагается, используются для обхода санкций на экспорт товаров повышенного риска и которые Россия применяет на поле боя на Украине", — говорится в документе.
Отмечается, что уведомление адресовано финансовому сектору Великобритании, включая банки, операторам кредитных карт, валютным дилерам и компаниям, предоставляющим небанковские платежные услуги.
Среди перечисленных "тревожных сигналов" указываются переплата клиентом за позицию из общего списка высокоприоритетных товаров, включающего предметы, которые могут быть использованы РФ в СВО. Кроме того, агентство обращает внимание на сделки с участием организаций, которые практически не представлены в интернете, или несоответствие товара или услуги предпринимательской деятельности клиента.