МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Необходим дипломатический поиск выхода из украинского конфликта, заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в разговоре с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом. В Норвегии высказались о скандале с эсэсовцев в парламенте Канады

"Следует искать дипломатические пути, которые могут положить конец боевым действиям и привести ситуацию в дипломатическое русло. Я вижу, что так называемое (киевское) наступление не приводит к такому быстрому прогрессу, как хотелось бы Украине. И что им делать в этой ситуации? Я хочу, чтобы остальные государства смогли подготовить что-то, что позволит перейти на этот дипломатический путь", — отметил Йонас Гар Стёре в разговоре с пранкерами, опубликованном в их официальном Telegram-канале.

По словам премьер-министра, дипломаты сначала должны обсудить все вопросы на некотором расстоянии от политических лидеров. Стере добавил, что после этого они, возможно, выразят желание изучить вариант дипломатического разрешения ситуации.

Он напомнил, что "большинство подобных конфликтов на каком-то этапе заканчиваются за столом переговоров".

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в разговоре с премьер-министром Норвегии представились "африканским чиновником".