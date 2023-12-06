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Дипмиссия России в Лондоне раскрыла жертвы Великобритании ради Зеленского
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Великобритания пожертвовала своими деловыми интересами и репутацией ради спасения обанкротившегося режима Владимира Зеленского, заявили в посольстве РФ в Лондоне после введения... ПРАЙМ, 06.12.2023
общество , новости, в мире, великобритания, репутация, владимир зеленский
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Великобритания пожертвовала своими деловыми интересами и репутацией ради спасения обанкротившегося режима Владимира Зеленского, заявили в посольстве РФ в Лондоне после введения новых антироссийских санкций.
"Британцам, которые в последнее время свыкаются с характеристикой собственной страны как "нации стагнации", впору задуматься о причинах, по которым их правительство продолжает упрямо жертвовать деловыми интересами и репутацией во имя спасения обанкротившегося режима Владимира Зеленского", — говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.
В среду Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него 45 физических и юридических лиц.
В российской дипмиссии новые санкции назвали "нелегитимными односторонними ограничительными мерами" и отметили очевидность "театрализованной привязки этой неубедительной акции к визиту министра иностранных дел страны Дэвида Кэмерона в Вашингтон".
В посольстве заявили, что "потуги британского официоза "гальванизировать" процесс" выделения финансовой помощи Киеву лишь подчеркивает печальную обстановку, в которой оказала Украина.