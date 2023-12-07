МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена солгала, допуская возможность поражения России в конфликте с Украиной, написал американский журналист Такер Карлсон в соцсети Х. Эксперт раскрыл последствия блокировки проекта о помощи Киеву в США

"Изначально нам говорили, что поддержка позволит ВСУ победить Россию и предотвратит вторжение последней в остальные страны Европы — или что-то в этом роде. Прошло почти два года, и оказалось, что все это неправда. Украина не побьет Россию. Если уж кого и побили, так это Соединенные Штаты", — отметил Карлсон.

Журналист отметил, что в администрации американского лидера никогда не признают, что помощь Киеву привела к трагедии.

Ранее газета Washington Post отмечала, что провал украинского контрнаступления, неопределенность среди украинских военнослужащих, конфликт между политической элитой и военными, а также сокращение помощи со стороны западных союзников заставили усомниться в победе Украины.