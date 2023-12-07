МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Западные страны будут стремиться максимально затянуть конфликт на Украине и превратить его во "второй Афганистан", понимая, что поражение России невозможно, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. США рискуют устроить на Украине "второй Вьетнам", заявил Нарышкин

"Применительно к ситуации на Украине можно ожидать, что западные политики в силу объективной невозможности добиться военной победы над нашей страной будут пытаться максимально затянуть боевые действия и превратить украинский конфликт во "второй Афганистан" в расчете на наше постепенное истощение в изнурительной борьбе потенциалов", — написал Нарышкин в публикации для журнала "Разведчик".

Директор СВР России подчеркнул, что западные политики будут использовать экономические, военно-дипломатические меры и санкции, нарушающие международное право, а также продолжат наращивать поставки вооружений и военной техники в Киев.

Ранее российская сторона направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.