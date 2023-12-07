МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Несправедливый миропорядок и "засилье Запада" необходимо изменить, отметил наследный принц, министр молодежи, культуры и спорта Султаната Оман Зиязин бен Хайсам Аль Саид в рамках встрече с президентом России Владимиром Путиным. Турпоток из России в Оман увеличился на 35 процентов

"Я очень внимательно слушал вашу речь, хотел бы подтвердить, что я разделяю все высказанные вами оценки нынешней международной ситуации, в первую очередь того, что касается необходимости прекращения сложившегося несправедливого миропорядка и засилья Запада, а также построения нового справедливого миропорядка, экономических отношений без двойных стандартов", — заявил наследный принц.

Российский лидер выступил в ходе пленарного заседания форума "Россия зовет!". "Россия зовет" — глобальный инвестиционный форум ВТБ. Четырнадцатый форум проходит в Москве в Центре международной торговли 7 — 8 декабря 2023 года. Тема: "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики".

Как отмечал глава ВТБ Андрей Костин, в современном мире консолидация предпринимателей особенно важна, поскольку такие задачи, как внедрение новых технологий, реализацию инфраструктурных проектов, а также создание альтернативных финансовых инструментов можно решить только в условиях кооперации.

Отмечается, что в форуме примут участие гости из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива и других государств.

Ранее сообщалось, что "Россия зовет!" впервые пройдет, в том числе на китайском языке.