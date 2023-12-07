ВАШИНГТОН, 7 дек — ПРАЙМ. США не может гарантировать продолжение помощи Украине в свете позиции конгресса, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

"Мы не в состоянии давать такие обещания Украине с учетом того, как обстоят дела на (Капитолийском — прим. ред.) холме", — сказал он на брифинге Белого дома.

Конгресс отказывается утверждать запрос администрации США на ассигнование дополнительных средств в помощь Украине, увязав решение этого вопроса с согласованием радикальной погранично-миграционной реформы.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.