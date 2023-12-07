2023-12-07T22:29:59+03:00
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https://1prime.ru/global/20231207/842501341.html
В США не могут пообещать и дальше помогать Украине
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США не может гарантировать продолжение помощи Украине в свете позиции конгресса, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. "Мы... ПРАЙМ, 07.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 7 дек — ПРАЙМ. США не может гарантировать продолжение помощи Украине в свете позиции конгресса, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Мы не в состоянии давать такие обещания Украине с учетом того, как обстоят дела на (Капитолийском — прим. ред.) холме", — сказал он на брифинге Белого дома.
Конгресс отказывается утверждать запрос администрации США на ассигнование дополнительных средств в помощь Украине, увязав решение этого вопроса с согласованием радикальной погранично-миграционной реформы.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.