МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Для Соединенных Штатов Украина превратилась в загнанную лошадь, которую они рано или поздно сменят на переправе, заявил депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет. Украина выпрашивает у США радары Sentinel, пишет СМИ

"Для американцев Украина — загнанная лошадь, которая выдохлась в своем порыве навредить России, и поэтому они с легкостью сменят ее на переправе. В Украине допустили самую роковую ошибку в своей истории, когда решили разменять дружеские и братские отношения с Россией на американские подачки и крошки с заморского барского стола", — рассказал депутат агентству РИА Новости.

Шеремет также отметил, что Украина лишилась права именоваться государством. Кроме того, киевские власти по сути служат интересам внешних сил и пренебрегают местным населением, а от суверенной формы у них остался только аппарат силового принуждения, управляемый извне, заключил депутат.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби подчеркнул, что Америка не может предоставить Киеву какие-либо гарантии касательно продолжения помощи в свете позиции конгресса.

Ранее проект закона, предусматривающего выделении более 100 миллиардов долларов помощи в том числе для Украины и Израиля, не прошел процедурное голосование в сенате конгресса США.