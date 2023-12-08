ХЕЛЬСИНКИ, 8 дек — ПРАЙМ. Верховный суд Финляндии отклонил запрос Украины об экстрадиции россиянина Воислава Тордена (известного ранее как Ян Петровский) и приказал его немедленно освободить. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat. Финляндия запустит производство артиллерийских снарядов для Украины

В июле 2023 года Тордена задержали в Финляндии, 23 августа его перевели в тюрьму города Вантаа из-за запроса Киева об экстрадиции.

"По решению Верховного суда, Финляндия не может согласиться на экстрадицию Воислава Тордена на Украину. Согласно решению Верховного суда, больше нет никаких оснований для содержания Тордена под стражей с целью обеспечения его возможной экстрадиции", — передает издание.

Подчеркивается, что Верховный суд постановил освободить россиянина при отсутствии других оснований для его задержания.

Адвокат Тордена Натальяна Мальгина рассказала агентству РИА Новости, что уже направляется к задержанному, чтобы забрать его из тюрьмы.

По данным финского телеканала MTV3, Торден (Петровский) якобы является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", которая участвовала в боевых действиях на Донбассе на стороне ДНР и ЛНР в 2014-15 годах, а также. Как утверждал Евросоюз, "Русич" якобы имела связи с группой "Вагнер".