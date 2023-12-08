МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин объявил о своем участии в выборах на пост главы государства в 2024 году, серьезных соперников у него нет, пишет немецкое издание Der Spiegel. Герои России развеяли миф о Западе, заявил Путин

Командир батальона "Спарта", председатель Народного совета ДНР Артем Жога в ходе церемонии вручения медалей "Золотая звезда" 8 декабря попросил Путина принять участие в выборах. Российский лидер ответил, что будет выдвигаться на новый срок в 2024 году.

"Серьезных соперников у Владимира Путина нет", — отмечает издание.

Как пишет Der Spiegel, при победе нынешний глава государства будет руководить Кремлем еще шесть лет. По словам авторов материала, Путин обойдет длительности нахождения у власти Иосифа Сталина, который был во главе Советского Союза с 1924 по 1953 год.

Ранее Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта следующего года.

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