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У Путина нет серьезных соперников, считают в Германии
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Президент России Владимир Путин объявил о своем участии в выборах на пост главы государства в 2024 году, серьезных соперников у него нет, пишет немецкое издание Der Spiegel... ПРАЙМ, 08.12.2023
общество , новости, в мире, германия, владимир путин, выборы президента россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин объявил о своем участии в выборах на пост главы государства в 2024 году, серьезных соперников у него нет, пишет немецкое издание Der Spiegel.
Командир батальона "Спарта", председатель Народного совета ДНР Артем Жога в ходе церемонии вручения медалей "Золотая звезда" 8 декабря попросил Путина принять участие в выборах. Российский лидер ответил, что будет выдвигаться на новый срок в 2024 году.
"Серьезных соперников у Владимира Путина нет", — отмечает издание.
Как пишет Der Spiegel, при победе нынешний глава государства будет руководить Кремлем еще шесть лет. По словам авторов материала, Путин обойдет длительности нахождения у власти Иосифа Сталина, который был во главе Советского Союза с 1924 по 1953 год.
Ранее Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта следующего года.
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