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Пакистан стремится расширить торговые отношения с Россией
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Пакистан стремится к увеличению торговых отношений с Россией в различных областях, рассказал РИА Новости министр торговли и промышленности Пакистана Джохар Иджаз. "Мы стараемся... ПРАЙМ, 08.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Пакистан стремится к увеличению торговых отношений с Россией в различных областях, рассказал РИА Новости министр торговли и промышленности Пакистана Джохар Иджаз.
"Мы стараемся расширить торговые отношения с Россией в различных областях, и мы стараемся укрепить двусторонние отношения между нами, а также двустороннюю торговлю на экспорт и импорт, сбалансировать торговый баланс, и какими бы не были потребности Пакистана в зерне — наша первая поездка будет в Россию", — сказал Иджаз.
По мнению Иджаза, у Пакистана есть положительный опыт импорта российской нефти, и страна рассматривает возможность увеличения её поставок.
"Пакистан является очень крупным потребителем нефти. Наш бюджет закупок нефти составляет 10 миллиардов долларов, поэтому Пакистан является крупным потребителем нефти. Мы уже получили первоначальные поставки, и я думаю, что мы уже имеем хорошие, положительные результаты с российской нефтью, и мы изучаем (возможность) увеличения её импорта из России", — сказал министр.
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