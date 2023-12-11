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Интервью Залужного вынудило западных лидеров позвонить в Киев, пишут СМИ
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Недавние комментарии главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного о ситуации на фронте вызвали удивление и вопросы у западных лидеров, которые даже позвонили в... ПРАЙМ, 11.12.2023
общество , новости, в мире, россия, украина, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Недавние комментарии главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного о ситуации на фронте вызвали удивление и вопросы у западных лидеров, которые даже позвонили в Киев, чтобы уточнить, являются ли теперь переговоры приоритетом, сообщило издание Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника.
Ранее главком ВСУ в беседе с изданием the Economist признал, что конфликт на Украине зашел в тупик, а "глубокого и красивого прорыва уже не будет". Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, попытался оправдаться перед председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, заявив, что "это не патовая ситуация".
"Откровенность Залужного удивила многих украинцев, а некоторые западные лидеры даже позвонили в Киев, чтобы спросить, что это значит и являются ли переговоры сейчас приоритетом", — передает газета слова чиновника.
В то же время, Россия не раз выражала готовность к переговорам, но запрет на них был законодательно установлен Киевом. Представитель России в ООН Василий Небензя отмечал, что Москва готова рассмотреть предложения Украины по урегулированию конфликта, но украинский режим не заинтересован в этом.