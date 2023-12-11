МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Недавние комментарии главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного о ситуации на фронте вызвали удивление и вопросы у западных лидеров, которые даже позвонили в Киев, чтобы уточнить, являются ли теперь переговоры приоритетом, сообщило издание Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен объяснила, почему Украина не вступает в Евросоюз

Ранее главком ВСУ в беседе с изданием the Economist признал, что конфликт на Украине зашел в тупик, а "глубокого и красивого прорыва уже не будет". Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, попытался оправдаться перед председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, заявив, что "это не патовая ситуация".

"Откровенность Залужного удивила многих украинцев, а некоторые западные лидеры даже позвонили в Киев, чтобы спросить, что это значит и являются ли переговоры сейчас приоритетом", — передает газета слова чиновника.

В то же время, Россия не раз выражала готовность к переговорам, но запрет на них был законодательно установлен Киевом. Представитель России в ООН Василий Небензя отмечал, что Москва готова рассмотреть предложения Украины по урегулированию конфликта, но украинский режим не заинтересован в этом.