МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Недавние комментарии главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного о ситуации на фронте вызвали удивление и вопросы у западных лидеров, которые даже позвонили в Киев, чтобы уточнить, являются ли теперь переговоры приоритетом, сообщило издание Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника. Фон дер Ляйен объяснила, почему Украина не вступает в Евросоюз

Ранее главком ВСУ в беседе с изданием the Economist признал, что конфликт на Украине зашел в тупик, а "глубокого и красивого прорыва уже не будет". Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, попытался оправдаться перед председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, заявив, что "это не патовая ситуация".

"Откровенность Залужного удивила многих украинцев, а некоторые западные лидеры даже позвонили в Киев, чтобы спросить, что это значит и являются ли переговоры сейчас приоритетом", — передает газета слова чиновника.

В то же время, Россия не раз выражала готовность к переговорам, но запрет на них был законодательно установлен Киевом. Представитель России в ООН Василий Небензя отмечал, что Москва готова рассмотреть предложения Украины по урегулированию конфликта, но украинский режим не заинтересован в этом.