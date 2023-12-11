МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. С учетом меняющейся геополитической ситуации в мире и с учетом задач по формированию нового мирового порядка, для России важно, чтобы арабские страны реально поддерживали ее позицию, заявил РАИ Новости в понедельник заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Саудовский принц прокомментировал визит Путина в Эр-Рияд

"Существующий мир стремительно меняется, а роль России, в значительной части взявшей на себя задачу изменения однополярного мироустройства на многополярное, просто огромна. В этой ситуации для РФ крайне важна поддержка арабского мира — не на словах, а на деле. Мусульманские страны играют значительную роль в мировой политике, и их поддержка России крайне значима в рамках повестки будущего миропорядка", — рассказал Кирьянов агентству в Эр-Рияде на полях заседания экспертной площадки "Хакимовский клуб" в Центре исследований и исламоведения им. Короля Фейсала, участием в котором принимают политики, дипломаты, научные и религиозные деятели.

По словам депутата, важной сферой работы ГД в ближайшие годы будет укрепление дружеских связей, межпарламентское взаимодействие с Саудовской Аравией.

"В российском парламенте в этом направлении ведется активная работа. Создана группа парламентской дружбы, есть проекты по "народной дипломатии", проводятся переговоры бизнес-кругов. Несомненно, есть нерешенные вопросы, которые требуют изменений в законодательной сфере. Но все это решается, если есть намерения углубления контактов. А такая тенденция налицо, учитывая недавний визит президента Путина в Саудовскую Аравию и его переговоры с наследным принцем, председателем совета министров Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и их совместное заявление", — отметил Кирьянов.

Он сообщил, что визит Путина в Саудовскую Аравию придал отношениям двух стран новый импульс.

"Завистливые, а подчас негативные возгласы Запада, что страны мусульманского мира не будут иметь дело с Россией, улетучились как утренний туман, как пыльная буря в пустыне", — заключил депутат ГД.