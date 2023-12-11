МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. В Администрации президента США Джо Байдена верят в то, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США поможет вернуть тему поддержки Украины "в заголовки газет", передает Politico со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома. Зеленский в гневе: США опять обманули Украину, подсунув залежалый товар

Ранее пресс-служба администрации американского лидера заявляла, что в связи с неопределенностью в согласовании финансов для Киева, Байден решил пригласить Зеленского 12 декабря в Белый дом.

По данным издания, поддержка Украины в обществе растет только в случае значительных изменений на фронте или появления в заголовках газет. ""Визит Зеленского в Вашингтон может сделать это снова (вернуть тему конфликта на первые полосы — ред.), одновременно оказав давление на Республиканскую партию США. Это также может подтолкнуть основных республиканцев выступить против руководства и тех членов их партии, которые сейчас не хотят поддерживать Украину", — приводит Politico слова неназванного чиновника Белого дома.

По словам другого чиновника, все происходящее на Украине до сих пор важно американцам, поэтому необходимо дать новый импульс увеличению поддержки Киева.

Ранее законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов помощи Украине и Израилю не прошел процедурное голосование в Сенате и был заблокирован. В Белом доме предупредили о риске потерять Украину, если помощь со стороны Соединенных Штатов будет прекращена.