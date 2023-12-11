МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Арест гражданина США Гонасало Лиры на территории Украины неприемлем, сообщил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х. Маск пожаловался на сотни регуляторов, контролирующих его компании

"Он, вероятно, подвергался пыткам за создание видеороликов. Это недопустимо", — раскритиковал Маск задержание Лиры.

Ранее Илон Маск обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому за объяснениями по вопросу содержания американского гражданина в украинской тюрьме. По данным СБУ, задержание Лиры связано с поддержкой российской стороны в конфликте с Украиной.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к журналистскому сообществу с просьбой вмешаться в историю с попаданием в руки украинских спецслужб Гонсало Лиры и потребовать его немедленного освобождения.