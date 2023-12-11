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2023
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Маск раскритиковал Украину из-за ареста американца
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Арест гражданина США Гонасало Лиры на территории Украины неприемлем, сообщил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х. "Он, вероятно, подвергался пыткам за... ПРАЙМ, 11.12.2023
общество , новости, в мире, украина, сша, арест, илон маск
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Арест гражданина США Гонасало Лиры на территории Украины неприемлем, сообщил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х.
"Он, вероятно, подвергался пыткам за создание видеороликов. Это недопустимо", — раскритиковал Маск задержание Лиры.
Ранее Илон Маск обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому за объяснениями по вопросу содержания американского гражданина в украинской тюрьме. По данным СБУ, задержание Лиры связано с поддержкой российской стороны в конфликте с Украиной.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к журналистскому сообществу с просьбой вмешаться в историю с попаданием в руки украинских спецслужб Гонсало Лиры и потребовать его немедленного освобождения.