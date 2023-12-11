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Запад ищет нового "тряпичного президента", заявили в Госдуме
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Западные страны подбирают для Украины нового "тряпичного президента", заявил депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет. Ранее в Службе внешней разведки России сообщали,... ПРАЙМ, 11.12.2023
новости, в мире, госдума, владимир зеленский, запад
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Западные страны подбирают для Украины нового "тряпичного президента", заявил депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет.
Ранее в Службе внешней разведки России сообщали, что Зеленский зашел в отказе от мирных переговоров слишком далеко, поэтому при необходимости Запад его заменит. По данным СВР, кандидатами на пост нового украинского лидера являются Валерий Залужный, Виталий Кличко, Кирилл Буданов, Андрей Ермак, а также Алексей Арестович.
"На первый взгляд очень удивительно, что демократический Запад в очередной раз не считает нужным интересоваться мнением украинского народа и уже подыскивает нового удобного им тряпичного президента и предателя национальных интересов", — прокомментировал Шеремет сообщения службы.
По его словам, такое отношение Запада не удивляет. Как отметил депутат, США и Европа видят в Украине только колонию и площадку для различных экспериментов.