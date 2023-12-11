МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Западные страны подбирают для Украины нового "тряпичного президента", заявил депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет. ФСБ разгромила в Крыму разветвленную сеть украинских агентов

Ранее в Службе внешней разведки России сообщали, что Зеленский зашел в отказе от мирных переговоров слишком далеко, поэтому при необходимости Запад его заменит. По данным СВР, кандидатами на пост нового украинского лидера являются Валерий Залужный, Виталий Кличко, Кирилл Буданов, Андрей Ермак, а также Алексей Арестович.

"На первый взгляд очень удивительно, что демократический Запад в очередной раз не считает нужным интересоваться мнением украинского народа и уже подыскивает нового удобного им тряпичного президента и предателя национальных интересов", — прокомментировал Шеремет сообщения службы.

По его словам, такое отношение Запада не удивляет. Как отметил депутат, США и Европа видят в Украине только колонию и площадку для различных экспериментов.