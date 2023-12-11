ХЕЛЬСИНКИ, 11 дек — ПРАЙМ. Власти Финляндии готовы постепенно открыть границу с Россией, если ситуация нормализуется, пишет агентство STT со ссылкой на заявление министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен. В Финляндия расследуют поставки дронов, которые могли попасть в Россию

По словам главы финского МИД, ситуация на финско-российской границе спокойная, несмотря на наличие людей. Тем не менее, финская сторона готова "решительно реагировать на действия России".

По данным издания, решение о режиме работы КПП планируется принять не позднее 13 декабря.

Правительство Финляндии полностью закрыло ближайшие к Санкт-Петербургу пункты пропуска с 18 ноября до 18 февраля следующего года. Четыре пропуска на севере страны остались открытыми, КПП Вартиус и Сала будут принимать заявки на убежище.

По словам финских властей, такое решение было принято на фоне ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией.