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В Финляндии назвали условие открытия КПП на границе с Россией
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Власти Финляндии готовы постепенно открыть границу с Россией, если ситуация нормализуется, пишет агентство STT со ссылкой на заявление министра иностранных дел Финляндии Элины... ПРАЙМ, 11.12.2023
общество , экономика, новости, в мире, россия, финляндия, граница
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ХЕЛЬСИНКИ, 11 дек — ПРАЙМ. Власти Финляндии готовы постепенно открыть границу с Россией, если ситуация нормализуется, пишет агентство STT со ссылкой на заявление министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен.
По словам главы финского МИД, ситуация на финско-российской границе спокойная, несмотря на наличие людей. Тем не менее, финская сторона готова "решительно реагировать на действия России".
По данным издания, решение о режиме работы КПП планируется принять не позднее 13 декабря.
Правительство Финляндии полностью закрыло ближайшие к Санкт-Петербургу пункты пропуска с 18 ноября до 18 февраля следующего года. Четыре пропуска на севере страны остались открытыми, КПП Вартиус и Сала будут принимать заявки на убежище.
По словам финских властей, такое решение было принято на фоне ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией.