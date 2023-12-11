МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Количество зарегистрированных в деловом центре Абу-Даби частных компаний увеличилось до пяти тысяч, более чем в сто раз с 2016 года, пишет издание Bloomberg. Песков прокомментировал сотрудничество России с ОАЭ и Саудовской Аравией

Согласно материалу статьи, регион гарантирует защиту активов, конфиденциальность и низкие налоги, что не может не интересовать владельцев крупных состояний.

Указывается, что регистрация также позволяет инвесторам рассчитывать на получение вида на жительство на территории.

"Стабильность региона, близость к столице и надежная защита активов делают Абу-Даби привлекательной альтернативой Британским Виргинским островам и Каймановым островам", — полагает аналитик по связям бизнеса и власти Сэм Блаттейс.

Bloomberg отметил, что основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Рэя Далио, экс-руководитель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао и российский миллиардер Владимир Лисин недавно открыли в эмирате свои дочерние компании.

Ранее президент ОАЭ заявил, что российская экономика стала привлекать больше инвестиций.