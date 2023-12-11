2023-12-11T14:57:00+03:00
2023-12-11T15:15:12+03:00
2023-12-11T14:57:00+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231211/842529204.html
Абу-Даби стал новой гаванью для богатейших людей мира
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Количество зарегистрированных в деловом центре Абу-Даби частных компаний увеличилось до пяти тысяч, более чем в сто раз с 2016 года, пишет издание Bloomberg. Согласно материалу... ПРАЙМ, 11.12.2023
новости, в мире, инвестиции, оаэ, абу-даби, дочерние компании
https://cdnn.1prime.ru/images/84252/83/842528330.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84252/83/842528330.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84252/83/842528329.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84252/83/842528329.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84252/83/842528317.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84252/83/842528317.jpg
https://1prime.ru/society/20231210/842519194.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Количество зарегистрированных в деловом центре Абу-Даби частных компаний увеличилось до пяти тысяч, более чем в сто раз с 2016 года, пишет издание Bloomberg.
Согласно материалу статьи, регион гарантирует защиту активов, конфиденциальность и низкие налоги, что не может не интересовать владельцев крупных состояний.
Указывается, что регистрация также позволяет инвесторам рассчитывать на получение вида на жительство на территории.
"Стабильность региона, близость к столице и надежная защита активов делают Абу-Даби привлекательной альтернативой Британским Виргинским островам и Каймановым островам", — полагает аналитик по связям бизнеса и власти Сэм Блаттейс.
Bloomberg отметил, что основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Рэя Далио, экс-руководитель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао и российский миллиардер Владимир Лисин недавно открыли в эмирате свои дочерние компании.
Ранее президент ОАЭ заявил, что российская экономика стала привлекать больше инвестиций.