МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Несколько взрывов прогремели в Сирии на американской базе "Аш-Шаддади", передает телеканал Al-Mayadeen. В Израиле подтвердили открытие еще одного КПП на границе Газы с Египтом

"В понедельник на территории американской базы в городе "Аш-Шаддади", к югу от Эль-Хасаке в Сирии, прогремели несколько взрывов", — сообщает телеканал со ссылкой на источники.

Отмечается, что формирования "Исламского сопротивления в Ираке", вероятно, могло нанести несколько ракетных ударов, что и привело ко взрывам.

С 23 октября Пентагон сообщает о нападениях на американские базы на Ближнем Востоке. как заявлял координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, за нападением на объекты США в Сирии, а также Ираке, стоят "поддерживаемые Ираном группировки".