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Взрывы прогремели на американской базе на северо-востоке Сирии
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Несколько взрывов прогремели в Сирии на американской базе "Аш-Шаддади", передает телеканал Al-Mayadeen. "В понедельник на территории американской базы в городе "Аш-Шаддади", к югу... ПРАЙМ, 11.12.2023
новости, в мире, сша, сирия, военная база
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Несколько взрывов прогремели в Сирии на американской базе "Аш-Шаддади", передает телеканал Al-Mayadeen.
"В понедельник на территории американской базы в городе "Аш-Шаддади", к югу от Эль-Хасаке в Сирии, прогремели несколько взрывов", — сообщает телеканал со ссылкой на источники.
Отмечается, что формирования "Исламского сопротивления в Ираке", вероятно, могло нанести несколько ракетных ударов, что и привело ко взрывам.
С 23 октября Пентагон сообщает о нападениях на американские базы на Ближнем Востоке. как заявлял координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, за нападением на объекты США в Сирии, а также Ираке, стоят "поддерживаемые Ираном группировки".