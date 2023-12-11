МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. В рамках проведения исследований коронавируса США занимались изучением на Украине летучих мышей, которые мигрируют до 800 километров вглубь России, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Иммунолог рассказал, сколько коронавирус может жить в тканях человека

По словам Кириллова, эти исследования были профинансированы американской администрацией, в рамках программы "Предикт", осуществляемой Агентством США по международному развитию с 2009 года. В ходе настоящей программы осуществлялись исследования распространения и передачи коронавирусов.

"Имеющиеся в нашем распоряжении отчетные документы по проекту "Оценка риска возникающих инфекций от насекомоядных летучих мышей на Украине и в Грузии" указывают на проведение в период с 2016 по 2020 годы исследований коронавирусов. В отчете отмечено, "что в ходе работ на территории Украины были идентифицированы особи летучих мышей, мигрирующие на расстояние до 800 км вглубь таких стран, как Венгрия и Россия", — сообщил генерал.

Кириллов также отметил нехарактерную изменчивость геномов коронавирусов, неравномерность и непредсказуемость распространения COVID-19, а также воздействие пандемии на прибыль биотехнологических компаний, что вызывает подозрения в сговоре между американскими структурами и "БигФармой".