МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. В случае поражения Украины, Россия и НАТО рискуют вступить в военное противостояние, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети Х. Украина запросила помощь у Румынии и Польши из-за проблем в энергосистеме

"У меня совершенно нет сомнений, что, если Украина будет потеряна, нам придется сражаться с Россией на территории НАТО. <…> Таким образом, мы с открытыми глазами движемся к ядерному конфликту, который, по иронии судьбы, (канцлер Германии Олаф. — Прим. ред.) Шольц и другие провоцируют именно той политикой, с помощью которой они хотят его предотвратить", — написал Репке.

Ранее президент США Джо Байден отмечал, что Москва нападет на страны альянса, если Киев проиграет в конфликте. Его мнение поддержал Джон Кирби, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что такая провокационная риторика неприемлема для ответственной ядерной державы.

Россия начала спецоперацию 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.