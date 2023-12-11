БЕЛГРАД, 11 дек — ПРАЙМ. Сербские власти вместе с президентом Александром Вучичем отказываются поддержать западные ограничения против России, признать независимость Косово и прекратить поддержку Республике Сербской в Боснии и Герцеговине, заявил экс-глава Агентства безопасности и информации Сербии (БИА, разведка и контрразведка), лидер "Движения социалистов" Александр Вулин. Сербия рассчитывает договориться с Болгарией об акцизе на российский газ

"Сербия, которой предводительствует президент Вучич и правительство, которое поддерживает "Движение социалистов", не признают Косово, не оставят Республику Сербскую, не перестанут заботиться о сербах в Черногории и не введут санкции против РФ. Невведение санкций в отношении России — мера нашего самоуважения. Наша политика — политика военного нейтралитета и политика сопротивления злу и насилию", — передает "Движение социалистов" выступление Вулина перед сторонниками на предвыборном митинге в Белграде.

В связи с введенными против Вулина санкциями, он сообщил о своей отставке. По словам бывшего главы БИА, западные страны требуют признать независимость Косово, остановить поддержку Республики Сербской Боснии и Герцеговины, а также ввести рестрикции в отношении России, то есть "перестать быть суверенной страной и нацией".

Ранее Министерство финансов США вело ограничения против Вулина, который до этого момента являлся главой БИА, а также министром внутренних дел и министром обороны страны.