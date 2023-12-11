БЕРЛИН, 11 дек — ПРАЙМ. "Заморозка" вряд ли поможет Европейскому союзу восстановится, а Украину лишит "суверенитета и идентичности", заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Венгрия ждет отчета Украины по миллиардным расходам

"Заморозка звучит технично, почти стерильно. Словно вместе с ней пришел бы зимний мирный покой и тишина. На самом деле, заморозка конфликта означала бы обратное", — пояснила Бербок в авторской статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Заморозку" предлагают, как считает дипломат, наравне со словами об "усталости, когда некоторые задаются вопросом, не пора ли прекратить поддержку Украины".

Ранее газета Guardian со ссылкой на источники сообщала, что сторонники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана 11 декабря совместно с представителями республиканской партии США обсудят прекращение поставок пакетов финансовой помощи Киеву.

Ранее американский сенатор Митт Ромни заявлял, что представители Республиканской партии сорвали брифинг, посвященный поддержке Украины. По его словам, таким образом, "секретный брифинг", организованный демократами для принятия пакета помощи Киеву, провалился.