МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Прием Киева в Европейский союз обойдется Европе почти в 200 миллиардов евро, свидетельствует отчет института экономики Германии (IW). В ЕС достигли прогресса в согласовании 12-го пакета антироссийских санкций

Согласно материалу документа, вступление Украины в альянс иметь ряд последствий" для общеевропейской экономики, так как Киев будет "претендовать на большие финансовые средства из бюджета ЕС".

"По приблизительным оценкам, финансовое влияние полноправного членства Украины на текущий многолетний финансовый план (МФП) на 2021-2027 годы составит от 130 до 190 миллиардов евро", — указано в отчете.

Указывается, что из этой суммы от 70 до 90 миллиардов евро направят на сельскохозяйственные субсидии и от 50 до 90 миллиардов евро — на региональную политику ЕС, которая подразумевает повышение благосостояния страны.

Бюджет ЕС на 2021-2027 год был принят в декабре 2020 года и составил 1,074 триллиона евро. Таким образом, Украина может претендовать на сумму до 17% от всего бюджетного плана.