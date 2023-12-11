ВАШИНГТОН, 11 дек — ПРАЙМ. Растущая напряженность между США и Китаем стала одной из основных причин изменения картины глобальных экономических отношений, помимо пандемии коронавируса и конфликта на Украине, заявила первый заместитель главы Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат. Товарооборот КНР и США за январь-ноябрь упал на 12,2 процента

“Пандемия, война и растущие напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира — США и Китаем — без сомнения изменили картину глобальных экономических отношений”, — говорится в ее заявлении в рамках 20-го конгресса Международной экономической ассоциации.

Гопинат отметила, что Китай больше не является крупнейшим торговым партнером США: его доля в американском импорте упала почти на 10 процентных пунктов за последние пять лет — с 22% в 2018 году до 13% в первом полугодии 2023 года.

Кроме того, первый замглавы МВФ сообщила, что в мире формируются два блока, между которыми проходит фрагментация мировой торговли и экономики. Фонд разделяет их на Западный блок, куда относит США и Европу, а также Восточный — с Россией и Китаем.

Также она добавила, что транснациональные компании все чаще обсуждают переориентацию своего бизнеса и перенос производства на фоне многократного роста торговых барьеров за последние годы.

Замглавы МВФ указала на то, что вводимые государствами торговые тарифы и экспортные ограничения прямо отражаются на торговых потоках и инвестициях. "Около 3000 мер торговых ограничений были введены за прошедший год — примерно в три раза больше по сравнению с введенными в 2019 году", — сказала Гопинат.

Она подчеркнула, что прямые иностранные инвестиции также сегментируются с учетом "геополитических линий" между Западным блоком, к которому МВФ относит США и Европу, и Восточным — с Россией и Китаем.

Гопитан заключила, что, по оценкам МВФ, подобная фрагментация прямых иностранных инвестиций в долгосрочной перспективе может привести к потерям около 2% мирового ВВП.