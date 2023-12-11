ВАШИНГТОН, 11 дек — ПРАЙМ. Действующая система международной торговли не была создана для разрешения торговых конфликтов, в основе которых лежат вопросы национальной безопасности, а мировая экономика уже имеет самые слабые за последние десятилетия перспективы роста и не может себе позволить еще одну холодную войну, заявила первый заместитель главы Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат. Замглавы МВФ отметила изменения в мировой экономике

"Глобальная система, основанная на правилах, не была создана для разрешения торговых конфликтов, связанных с национальной безопасностью", — говорится в ее заявлении в рамках 20-го конгресса Международной экономической ассоциации.

По словам Гопинат, ряд государств в настоящее время ведут стратегическую конкуренцию между собой без наличия "эффективного арбитра", и при данном подходе такие государства получают выгоды за счет снижения рисков для своих цепочек поставок и укрепления национальной безопасности.

"Но если ими не управлять правильно, то издержки могут легко превысить выгоды и потенциально обратить вспять почти три десятилетия мира, интеграции и роста, которые помогли миллиардам людей выйти из бедности", — добавила она.

Первый замглавы МВФ также подчеркнула, что текущий уровень экономической взаимозависимости между странами значительно выше, чем во время холодной войны, а государства стали гораздо более интегрированными в глобальный рынок через действующие цепочки поставок.

"Учитывая самые слабые за последние десятилетия перспективы глобального роста, а также непропорциональные последствия пандемии и военных действий, замедляющие сближение доходов между богатыми и бедными странами, мы едва ли можем позволить себе еще одну холодную войну", — резюмировала Гопинат.