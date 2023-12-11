МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Страны Евросоюза отказались от запрета на продажу России нефтяных танкеров, теперь обсуждают лишь необходимость уведомлять о такой продаже, передает агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. В Германии посчитали, во сколько обойдется ЕС прием Украины в альянс

"Комиссия изначально хотела запретить продажу старых танкеров российским юридическим лицам или их использование в России, а также юридическим лицам, которые могли бы использовать танкеры для обхода ограничений G7 цен на нефть, но от этого условия отказались", — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что средиземноморские страны с активными судоходными компаниями выразили озабоченность тем, что это может поставить их в невыгодную позицию.

В ЕС также отказались от требования запрашивать разрешения на любые переводы средств из стран-членов российским физическим или юридическим лицам, вместо этого банкам или организациям в РФ придется сообщать соответствующим органам в ЕС о переводах свыше 100 тысяч евро.

Кроме того, источники агентство заявляют, что в ЕС близки к согласованию нового пакета санкций против России, текст договоренности может быть распространен даже уже в понедельник.

Предметом основных споров во время обсуждения новых санкций, однако, остается исключение товаров для личного использования, таких, как например, возможность исключения для въезда автомобилей с российскими номерами в ЕС, добавляет агентство.

Если постпреды ЕС в понедельник достигнут согласия по 12-му пакету санкций, они запустят традиционную техническую процедуру его формального утверждения на министерском уровне. После этого документ будет еще раз проверен техническими специалистами и опубликован в официальном журнале ЕС. Тогда же он будет считаться вступившим в силу.

При этом, как заявил в минувшую пятницу премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, пакет европейских санкций совершенно точно включит запрет на импорт российских алмазов, а также другие "важные" ограничения.