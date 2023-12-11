МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Польские автоперевозчики фурой перегородили дорогу в сторону Украины на КПП "Дорогуск — Ягодин", который ранее в понедельник 11 декабря был открыт после длительной блокады, сообщает телеканал ТСН. Словацкие автоперевозчики продолжат блокаду КПП на границе с Украиной

"Польские протестующие перегородили дорогу на Украину возле пункта пропуска "Дорогуск — Ягодин", который были вынуждены сегодня разблокировать по требованию местного муниципалитета. Украинские водители сообщают, что их не пропускают под предлогом того, что фура, которой перегорожен путь, сломалась", — указано в публикации на Telegram-канале телеканала.

На опубликованных телеканалом кадрах можно увидеть, что поперек дороги стоит фура, перегораживающая проезд, автор видео утверждает, что польские перевозчики "специально заблокировали границу, а полиция стоит и ничего не делает".

Польский политик Рафал Меклер, который связан с движением перевозчиков указал, что польские перевозчики намерены продолжать блокирование украинской границы в пункте пропуска Дорохуск, несмотря на официальный запрет.

Около месяца назад польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку

В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина, в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.