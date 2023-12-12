МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Запугивание России позволит избежать конфликта с ней, считает начальник генерального штаба Чехии Карел Ржегка. Экс-сотрудница Госдепа заявила, что США сорвали примирение России и Украины

Ранее глава чешского Минобороны Яна Чернохова заявляла, что страна больше не может передавать Киеву вооружения.

"Россия должна по-настоящему увидеть, что у нас есть способность и воля защитить себя. Речь идет не о какой-то декларации — они должны увидеть, что это действительно бесполезно", — цитирует его телеканал CT24.

По словам Ржегки, "война с Россией" неправдоподобна, но не невообразима.

Глава чешского генштаба призвал продолжать оказывать поддержку Украине, которая "покупает время" для Европы".