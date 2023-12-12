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https://1prime.ru/global/20231212/842536103.html
В Чехии призвали запугивать Россию, пишет СМИ
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Запугивание России позволит избежать конфликта с ней, считает начальник генерального штаба Чехии Карел Ржегка. Ранее глава чешского Минобороны Яна Чернохова заявляла, что страна... ПРАЙМ, 12.12.2023
новости, в мире, чехия, россия, конфликт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Запугивание России позволит избежать конфликта с ней, считает начальник генерального штаба Чехии Карел Ржегка.
Ранее глава чешского Минобороны Яна Чернохова заявляла, что страна больше не может передавать Киеву вооружения.
"Россия должна по-настоящему увидеть, что у нас есть способность и воля защитить себя. Речь идет не о какой-то декларации — они должны увидеть, что это действительно бесполезно", — цитирует его телеканал CT24.
По словам Ржегки, "война с Россией" неправдоподобна, но не невообразима.
Глава чешского генштаба призвал продолжать оказывать поддержку Украине, которая "покупает время" для Европы".