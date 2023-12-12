МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Если Евросоюз не примет решение по выделению Украине 50 миллиардов евро, страна останется на "грани выживания" и будет расценивать это как "провал всего Евросоюза", пишет издание Financial Times со ссылкой на слова украинского вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной. В МВФ сообщили, что Киеву одобрили очередной транш в 900 млн долларов

"В случае отсутствия решения по 50 миллиардам евро может быть промежуточное решение", — заявила Стефанишина.

Вице-премьер также уточнила, что пока никаких заверений о предоставлении Киеву пакета помощи в 50 миллиардов евро пока не поступало. По ее словам, любая альтернатива ставит стабильность Украины под угрозу.

Как подчеркнула Стефанишина, неспособность Евросоюза согласовать финансовую поддержку Украине и откладывание переговоров по ее членству в блоке будут рассматриваться Киевом как "провал всего ЕС".

Она сообщила, что во время беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским на выходных премьер Венгрии Виктор Орбан намекнул, что разблокирование венгерских денежных средств ЕС является одним из аспектов его позиции в отношении Киева.

Венгрия в настоящее время блокирует восьмой транш военной помощи Киеву из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, а также пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов евро) поддержки Киева со стороны ЕС на 2024-2027 годы.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) одобрил транш для Украины на сумму 900 миллионов долларов. Уточняется, что пакет финансовой помощи пойдет на на покрытие дефицита бюджета в 2023 году.